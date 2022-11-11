ماسك يحذر موظفي "تويتر": افعلوا هذا وإلا..

يشهد العاملون في "تويتر" تطورات سريعة، فبعد عملية التسريح الكبيرة وإلغاء العمل عن بعد، أعلم إيلون ماسك الموظفين في الشركة أن الإفلاس "ليس مستبعدا" في حال العجز عن تحسين الوضع المالي للمؤسسة.

ووفق نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن منصة "بلاتفورمر" لأخبار عالم التكنولوجيا، فإن ماسك أبلغ موظفيه بأن الإفلاس ليس مستبعدا، في اجتماع جرى أمس الخميس.

كذلك أشار موقع "ذا فيرج" أنه حصل على تسجيل يقول فيه ماسك: "نحتاج جلب نقود أكثر مما ننفقه. إننا لا نحقق ذلك، وهناك تدفق نقدي سلبي هائل، وبالتالي فإن الإفلاس ليس مستبعدا".

وأكد ماسك في اجتماعه أنه "يريد مليار مستخدم على تويتر".

وأضاف: "من أجل تحقيق هذا الهدف، علينا التفكير كيف نجعل الكثير من الأشخاص على المنصة. هناك 8 مليارات إنسان في العالم، وإذا لم يكن لدينا ما لا يقل عن مليار شخص على المنصة، فعندئذ تكون حصتنا نسبة صغيرة جدا من المستخدمين".

(سكاي نيوز)