Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط ترتفع.. لهذا السبب

Lebanon 24
11-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1009574-638037506802677565.png
Doc-P-1009574-638037506802677565.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاعا، مع انحسار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 4% بعد قفزة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الصين، أكبر مستورد للنفط، مما يهدد بضعف الطلب على الوقود.

 

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.3%، إلى 93.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش لتواصل ارتفاعا 1.1% بالجلسة السابقة.

 

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.3%، إلى 86.75 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8% في الجلسة السابقة.

 

لكن منذ بداية الأسبوع، انخفض الخام الأميركي بأكثر من 6%، بينما هبط برنت نحو 5%.

 

وقال محللون إن أسعار النفط انتعشت اليوم الجمعة، مع انخفاض الدولار بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس، أن التضخم الأميركي كان أضعف من المتوقع، مما حد من توقعات الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

 

ويعزز ضعف الدولار الأميركي، الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

 

لكن المحللين، قالوا إن الخطر الذي لا تزال الصين تمثله على الطلب حد من مكاسب الأسعار، مع ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في قوانغتشو، وهي مركز تصنيع في البلاد، حيث طلبت السلطات من السكان العمل من المنزل.

 

وذكر محللو "إيه.إن.زد ريسيرش" في مذكرة، أنه إلى جانب العمل من المنزل، الذي يقلل التنقل والطلب على الوقود، ظل السفر عبر الصين ضعيفا، إذ يخشى السكان أن يعلقوا في مناطق الحجر الصحي.

(العربية)

Advertisement
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:45 | 2022-11-11
08:00 | 2022-11-11
07:34 | 2022-11-11
07:20 | 2022-11-11
05:27 | 2022-11-11
04:48 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website