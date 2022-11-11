المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية السنة

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حذّر الاتحاد الأوروبي اليوم من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بينما توقّع التكتل أن يبلغ معدّل التضخم 6,1 في المئة العام المقبل.وأفادت المفوضية الأوروبية في بيان اوردته "وكالة الصحافة الفرنسية"بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع بأن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود في الفصل الأخير من 2022. وتوقعت بروكسل بأن يسجّل معدل التضخم 8,5 في المئة هذا العام قبل أن يتراجع إلى 6,1 في المئة العام المقبل، وهو معدّل أعلى بنقطتين من التوقعات السابقة التي نُشرت في تموز.