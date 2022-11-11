مؤشر الدولار يتراجع.. اليكم التفاصيل

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عوض الدولار بعض خسائره، الجمعة، بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي أثارت آمالا في السوق في أن يكون التضخم قد بلغ ذروته، وفي أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تقليص زياداته الحادة لأسعار الفائدة.وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 7.7% على أساس سنوي خلال تشرين الاول، في أقل زيادة منذ كانون الثاني، والتي جاءت دون توقعات لارتفاعه 8%.وهوى الدولار خلال الليل بعد صدور البيانات، وسجل أسوأ يوم له مقابل الين الياباني منذ عام 2016، إذ انخفض 3.7%، لكنه عوض منذ ذلك الحين بعض تلك الخسائر وارتفع في أحدث التعاملات 0.53% إلى 141.69 ين.وحقق الجنيه الإسترليني أفضل مكاسب يومية منذ عام 2017، إذ قفز بأكثر من 3% خلال الليل، كما قفز الدولار الأسترالي نحو 3%، وهي أكبر زيادة منذ 2011.ومقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار أكثر من 2% خلال الليل، في أكبر هبوط منذ أكثر من عقد، وسجل 108.06.وفي بداية التعاملات الآسيوية، كان الدولار يكافح لتعويض بعض خسائره، وسجل اليورو في أحدث تعاملات انخفاضا 0.31% إلى 1.0179 دولار، بعد ارتفاعه نحو 2% خلال الليل.وهبط الدولار النيوزيلندي 0.43% إلى 0.6001 دولار، بعد مكاسب 2.4% خلال الليل.وبالنسبة للعملات المشفرة تراجعت بتكوين 0.3% إلى 17501 دولار بعد أن انخفضت إلى ما دون 16 ألف دولار للمرة الأولى منذ أواخر عام 2020 في وقت سابق من الأسبوع.