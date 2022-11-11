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إقتصاد
شركة شهيرة تخسر تريليون دولار... ومخاوف على مستقبلها
Lebanon 24
11-11-2022
|
07:34
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أصبحت شركة "أمازون" العملاقة للتجارة الإلكترونية أول شركة في العالم تخسر تريليون دولار من قيمتها السوقية، في ظل مخاوف حول مستقبلها.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن تراجع القيمة السوقية للشركة جاء بسبب مزيج من الأسباب منها ارتفاع التضخم، وتشديد السياسات النقدية، والأرباح المخيبة للآمال، مما أدى إلى عمليات بيع تاريخية لأسهم الشركة هذا العام.
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وفي ختام جلسة الأربعاء، هبط سهم "أمازون" بنسبة 4.3% إلى 86.14 دولار، وهبطت بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 878.5 مليار دولار، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 1.88 تريليون دولار لقيمتها في يوليو 2021.
وأشارت الوكالة إلى أن المخاوف من حدوث ركود اقتصادي أثرت على أداء أسهم شركات التكنولوجيا على مدار العام، وشهدت أكبر 5 شركات تقنية أمريكية من حيث الإيرادات تبخر ما يقرب من 4 تريليونات دولار من القيمة السوقية هذا العام.
والآن في العالم هناك أربع شركات فقط تبلغ قيمتها السوقية أكثر من تريليون دولار وهي: Apple وSaudi Aramco وMicrosoft وAlphabet.
(روسيا اليوم)
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