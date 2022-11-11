بعد تخطّيه الـ40000... ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39850 و39900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement

وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 40000 و40100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.