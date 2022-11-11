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إقتصاد
بورصة "FTX" تشهر إفلاسها... ورئيسها التنفيذي يتنحى
Lebanon 24
11-11-2022
|
10:42
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من المقرر أن تبدأ بورصة العملات المشفرة FTX إجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة، كما قرر رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد التنحي، بعد أزمة سيولة ضربت منصة العملات المشفرة، وأدت إلى تدخل المنظمين في جميع أنحاء العالم.
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كانت منصة تداول العملات المشفرة المتعثرة تكافح من أجل جمع المليارات من الأموال لدرء الانهيار، بينما تخضع لتدقيق تنظيمي شديد.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الجمعة، تمت مشاركته عبر تغريدة، إن FTX وصندوق تداول العملات المشفرة التابع لها Alameda Research وحوالي 130 شركة أخرى بدأت إجراءات طوعية بشأن الإفلاس بموجب الفصل 11 في ولاية ديلاوير.
وتم تعيين John J Ray III كرئيس تنفيذي للمجموعة، بعد استقالة بانكمان فرايد، لكن الأخير سيساعد في انتقال منظم.
(العربية)
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