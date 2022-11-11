Advertisement

إقتصاد

بورصة "FTX" تشهر إفلاسها... ورئيسها التنفيذي يتنحى

Lebanon 24
11-11-2022 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1009759-638037854698959868.jpg
Doc-P-1009759-638037854698959868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المقرر أن تبدأ بورصة العملات المشفرة FTX إجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة، كما قرر رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد التنحي، بعد أزمة سيولة ضربت منصة العملات المشفرة، وأدت إلى تدخل المنظمين في جميع أنحاء العالم.
Advertisement

كانت منصة تداول العملات المشفرة المتعثرة تكافح من أجل جمع المليارات من الأموال لدرء الانهيار، بينما تخضع لتدقيق تنظيمي شديد.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الجمعة، تمت مشاركته عبر تغريدة، إن FTX وصندوق تداول العملات المشفرة التابع لها Alameda Research وحوالي 130 شركة أخرى بدأت إجراءات طوعية بشأن الإفلاس بموجب الفصل 11 في ولاية ديلاوير.

وتم تعيين John J Ray III كرئيس تنفيذي للمجموعة، بعد استقالة بانكمان فرايد، لكن الأخير سيساعد في انتقال منظم.
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:29 | 2022-11-11
16:00 | 2022-11-11
14:00 | 2022-11-11
13:00 | 2022-11-11
12:46 | 2022-11-11
10:26 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website