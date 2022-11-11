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إقتصاد

الدولار يتجه لأكبر خسارة في يومين متتاليين

Lebanon 24
11-11-2022 | 16:29
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 يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض في يومين متتاليين منذ ما يقرب من 14 عاما اليوم الجمعة مع اقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعدما ساعدت قراءة أقل للتضخم الأميركي على تهدئة توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بذات الوتيرة السريعة، على ما أوردت وكالة "رويترز".
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وأظهرت البيانات أمس الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 7.7 بالمئة على أساس سنوي في أتشرين الأول، مسجلا أقل زيادة منذ يناير والتي جاءت دون توقعات بارتفاعه ثمانية في المئة.

وسجل الدولار أكبر تراجع منذ أواخر 2015 أمس الخميس مع هبوط عائدات سندات الخزانة الأميركية بينما قفزت عملات أخرى خاصة الين والجنيه الإسترليني.
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