23
o
بيروت
25
o
طرابلس
3
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
3
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تعاون بين تركيا والجزائر في مجال الغاز... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
13-11-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، بأن شركتي الطاقة التركية Turkish Petroleum والجزائرية Sonatrach ستؤسسان شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز.
نقلت صحيفة Star عن الوزير التركي: "التطور الإيجابي هو إنشاء شركة مشتركة بين شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية "سوناطراك" وشركة البترول التركية (TP)، وتوصلنا إلى توافق على أن الشركتين ستعملان بشكل مشترك على التنقيب عن النفط والغاز في دول المنطقة، وخاصة في الجزائر".
Advertisement
وأمس الخميس أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن علاقات بلاده المتواصلة مع الجزائر آخذة في الارتقاء، وجاء التصريح عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر المرادية بالعاصمة الجزائر.
وأشار إلى أن علاقات التعاون التركية الجزائرية ترتقي بشكل ملموس في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية.
وأوضح أن رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان، وعبد المجيد تبون، لديهما توجيهات لرفع مستوى العلاقات الثنائية.
وقال فاتح دونماز: "حجم التجارة بين بلدينا الذي سيسجل حوالي 5 مليارات دولار، ربما يصل إلى 10 مليارات دولار، وهو الهدف الذي حدده الرئيسان للسنوات المقبلة".
ولفت دونماز أنه أطلع الرئيس تبون على الأعمال المنجزة بين البلدين، قائلا: "لقد شجعنا وحفزنا (تبون) على تطوير العلاقات بشكل أكبر"."برايم + الأناضول"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حول الرواتب.. إليكم ما سيحصل غداً
Lebanon 24
حول الرواتب.. إليكم ما سيحصل غداً
05:15 | 2022-11-14
14/11/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن كبير.. الموت يُؤلم فرنجية وعائلته
Lebanon 24
الحزن كبير.. الموت يُؤلم فرنجية وعائلته
14:03 | 2022-11-14
14/11/2022 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
10:03 | 2022-11-14
14/11/2022 10:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-11-14
14/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جرى في منطقةٍ لبنانية مُخيف جداً.. هذا ما فعله مسلحون
Lebanon 24
ما جرى في منطقةٍ لبنانية مُخيف جداً.. هذا ما فعله مسلحون
15:29 | 2022-11-14
14/11/2022 03:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:15 | 2022-11-15
بعد انفجار "تقسيم" هل تأثرت حجوزات اللبنانيين إلى تركيا؟
04:03 | 2022-11-15
ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات... اليكم الأرقام
03:15 | 2022-11-15
"توتّر" في سوق الدولار.. ما يجري ليس عادياً
02:30 | 2022-11-15
"عيدية" للعمال والموظفين قبل نهاية السنة.. هكذا ستُصبح رواتبكم
02:01 | 2022-11-15
ارتفاع إضافي بالدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
02:00 | 2022-11-15
اتفاقات بين تركيا والجزائر في مجال النفط والغاز... اليكم التفاصيل
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
15/11/2022 11:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
15/11/2022 11:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
15/11/2022 11:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact