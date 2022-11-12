بعد تراجعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم تسعيرة تراوحت بين 39650 ليرة و39750 ليرة.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 39600 و 39700 ليرة للدولار.