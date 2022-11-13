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إقتصاد

بسبب تغريدة مزيفة... شركة تتعرض لخسائر بالملايين

Lebanon 24
13-11-2022 | 04:23
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كبّدت تغريدة مزيفة شركة "إيلي ليلي" للأدوية خسائر بالملايين، بعد أن نشر حساب موثّق بالعلامة الزرقاء إعلاناً عن بدء توزيع الأنسولين مجانا.

وغرّد الحساب الموثق الذي يحمل اسم شركة الأدوية العملاقة "إيلي ليلي": "نحن متحمسون للإعلان عن أن الأنسولين مجاني الآن"، مضيفا أنه "قد تكون هناك مفاجأة صغيرة بعد المصادقة"، فيما تمت مشاركة التغريدة عشرات الآلاف من المرات قبل تعليق الحساب.
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هذه "البلبلة" سبّبت انخفاضاً حاداً باسهم "إيلي ليلي"، قبل أن تعتذر الشركة عن التغريدة المضللة.
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