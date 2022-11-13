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إقتصاد

دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

Lebanon 24
13-11-2022 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39650 و39700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 39650 و39750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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