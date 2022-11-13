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إقتصاد

في السعودية... تدشين أضخم يخت في العالم

Lebanon 24
13-11-2022 | 23:07
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تستعد شركة "لازاريني" لتدشين أضخم يخت بالعالم في السعودية، الذي سيحمل اسم "بانغيوس"، بتكلفة تقدر بخمسة مليارات دولار.

ومن المنتظر أن يستوعب اليخت، الذي سيكون على شكل سلحفاة، 60000 شخص، وهو عبارة عن مدينة عائمة تضم نواد شاطئية وفيلات، وحتى مراكز تجارية.
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ويبلغ طول اليخت 1800 قدم تقريبا، مع عرض يتجاوز 2000 قدم، مما يفسح المجال لمساحات داخلية واسعة. وسيكون الدخول إليه من الخلف، عبر رواق ضخم يتيح دخول المدينة العائمة.
وسيعمل اليخت بتسعة محركات كهربائية بالكامل من طراز HTS، تجعل تشغيل السفينة بسرعة تبلغ 5 عقد."luxurylaunches"



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