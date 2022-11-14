الانكماش الاقتصادي بات واقعا... هذا ما ستعيشه أوروبا قريبا

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تتوقع المفوضية الأوروبية أن يدخل اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في حالة ركود في الربع الأخير من هذا العام، بسبب التضخم.وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي العام المقبل، قائلة إن الدول الـ19، التي تستخدم عملة اليورو، ستنزلق إلى الركود خلال فصل الشتاء، مع استمرار ذروة التضخم لفترة أطول من المتوقع، وارتفاع أسعار الوقود، وتؤدي تكاليف التدفئة إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.وتنبأت توقعات الخريف الصادرة اليوم الجمعة عن المفوضية الأوروبية بانخفاض الناتج الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام والأشهر الأولى من عام 2023.وتقول إن أسعار الطاقة المرتفعة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين العام "من المتوقع أن تدخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ومعظم الدول الأعضاء في حالة ركود في الربع الأخير من العام الجاري".وتم تخفيض توقعات النمو لعام 2023 بالكامل إلى 0.3% من 1.4% المتوقعة في التوقعات السابقة لشهر يوليو الماضيكذلك زادت المفوضية الأوروبية بشكل ملحوظ توقعات التضخم في الاتحاد الأوروبي للعام الحالي والمقبل من 8.3% إلى 9.3% للعام 2022، ومن 4.6% إلى 7% للعام 2023.- أسواق الطاقة:كذلك خفضت المفوضية الأوروبية التوقعات الاقتصادية لأسعار النفط للعام 2022 إلى 101.8 دولار للبرميل من توقعات سابقة كانت عند مستوى 108.2 دولار للبرميل.وتتوقع المفوضية انخفاض أسعار النفط في العام 2023 إلى مستوى 85 دولارا للبرميل وفي العام 2024 إلى مستوى 79 دولارا للبرميل.- الاقتصاد العالمي:وقلصت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 إلى 3.1% من التوقعات السابقة البالغة 3.2%.كما تم تخفيض توقعات النمو لعام 2023 إلى 2.5% بعد توقعات سابقة في الربيع الماضي عند 3.5%.- روسيا:قامت المفوضية الأوروبية بتحسين توقعات الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، حيث تتوقع أن ينخفض بنسبة 5.1% في العام 2022، بعدما كانت تتوقع في وقت سابق من هذا العام أنه سيتراجع بنسبة 10.4%.إلا أنها قلصت توقعات الأداء الاقتصادي لروسيا للعام المقبل 2023، حيث تتوقع انخفاضه بنسبة 2.3% بدلا من توقعات سابقة بانخفاض بنسبة 1.5%.- الصين:خفضت المفوضية الأوروبية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين للعام 2022 إلى 3.4%، بعد أن كانت في السابق تتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4.6%. وبالنسبة للعام 2023، تم تخفيض التوقعات من 5% إلى 4.5%.- الولايات المتحدة:كما خفضت المفوضية الأوروبية بشكل حاد توقعاتها للنمو الاقتصادي الأمريكي في عام 2023 إلى 0.7% من 2.3% المتوقعة في الربيع الماضي. وفي العام 2024، تتوقع المفوضية أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.7%."برايم + أ ب "