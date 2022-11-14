سيارات قد تتحوّل الى متاحف... "زمن السيارات الكهربائية" سيقلب المقاييس

تعمل معظم السيارات في العالم حاليًا بواسطة محركات الاحتراق الداخلي التي تستخدم البنزين أو الديزل لتشغيل المركبات والسير بها في الطرقات، وكان الأمر على هذا المنوال طوال العقود الماضية منذ اختراع السيارات.
ولكن هذا الأمر في طريقه للتغيّر، إذ يتوقع عدد كبير من المحللين والمراقبين والخبراء وناشطي البيئة والمديرين التنفيذيين، حدوث تغيّر جذري مع تزايد شعبية السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.
وفي الحقيقة، إن استخدام الكهرباء ليس مجرد هدف صديق للبيئة ينادي به عدد كبير من الناشطين في العالم فحسب، بل هو طموح من شأنه أن يساعد في مكافحة التغيّر المناخي عبر الاستغناء عن الوقود الأُحفوري (المستخرَج من باطن الأرض كالفحم الحجري، والغاز الطبيعي، والنفط)، الذي ينتج عنه عدد كبير من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، كما أنه هدف اقتصادي وواقع تجاري مربح، وفقًا للعديد من الخبراء.
ومع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري ووصولها إلى مستويات قياسية بسبب الظروف الجيوسياسية السائدة في العالم -وليس أقلّها الحرب الروسية الأوكرانية التي أدّت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، إذ بلغ سعر برميل النفط أكثر من 100 دولار- زادت الدعوة لاستعمال مصادر الطاقة النظيفة، من طاقة رياح وكهرباء وغيرهما.
يُضاف إلى ذلك دعوات ناشطي البيئة للتحوّل نحو هذه المصادر البديلة، ودعوة كثير من المدن والدول لاستعمال السيارات الكهربائية بديلًا للسيارات التي تعمل بالوقود. فمدينة باريس الفرنسية -مثلًا- أعلنت أنها ستحظر كل شيء يسير على طرقها باستثناء المركبات الكهربائية بحلول عام 2030.
وحذت حذوها ولاية كاليفورنيا الأميركية (أكبر سوق للسيارات في الولايات المتحدة) التي تخطّط لحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين تمامًا بحلول عام 2035، حسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" (NY Times) مؤخرًا.
وهناك دول تنتقل بشكل شبه كامل نحو السيارات الكهربائية، مثل النرويج التي شكّلت مبيعات هذه السيارات فيها ما نسبته 75% عام 2020، وهي النسبة الأعلى في العالم، ومن المتوقع أن تصل نسبة مبيعات السيارات الكهربائية فيها إلى 100% قبل عام 2025.
ومن المتوقّع أن يصل حجم سوق السيارات الكهربائية العالمية إلى 208.58 مليارات دولار أميركي بحلول نهاية عام 2022، وفقًا لدراسة جديدة أعدّتها شركة "بريسيدنس ريسيرش". وقُدّر حجم سوق السيارات الكهربائية العالمي بنحو 170 مليار دولار أميركي عام 2021، ومن المتوقّع أن يصل إلى أكثر من 1103.17 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2030، بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 23.1% خلال هذه الفترة.
الثورة الأكبر في عالم صناعة السيارات
وعلى أرض الواقع، نحن في منتصف أكبر ثورة في عالم صناعة السيارات منذ أن بدأ هنري فورد تشغيل أول خط إنتاج للسيارات عام 1913، ومن المرجّح أن يحدث التحوّل بسرعة أكبر بكثير مما نتخيل، ويعتقد العديد من مراقبي الصناعة أننا تجاوزنا بالفعل نقطة التحوّل، إذ ستتفوق مبيعات السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة على مبيعات سيارات البنزين والديزل، حسب توقعات.
وفي هذا السياق، تخطّط كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتحوّل بالكامل لصناعة السيارات الكهربائية. فشركة جاغوار -مثلًا- أعلنت أنها ستبيع هذا النوع من المركبات فقط بدءًا من عام 2025، وفولفو بدءًا من عام 2030، وقالت شركة لوتس للسيارات الرياضية البريطانية إنها ستحذو حذوها، وستبيع الطرازات الكهربائية فقط، بدءًا من عام 2028.
وتتسابق الدول وكبرى شركات صناعة السيارات في العالم من أجل إنتاج وتطوير سيارات كهربائية أفضل وأكثر ديمومة من سابقاتها، ولا يقتصر الأمر على طراز واحد؛ فكل شركة تعلن نيتها لإنتاج أنواع مختلفة من هذه المركبات.
وأعلنت شركة "جنرال موتورز" (GM) التزامها باستثمار 7 مليارات دولار إضافية لتمويل برامج السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة، وستطلق 30 طرازًا جديدًا من المركبات الكهربائية على مستوى العالم حتى عام 2025.
أما شركة هيونداي (Hyundai) الكورية الجنوبية فتعهّدت بتصنيع 23 نوعًا جديدًا من هذه السيارات خلال الفترة نفسها، وكذلك فعلت شركتا مرسيدس وتويوتا وبقية الشركات التي تخوض سباقًا محمومًا من أجل كسب أسواق المستقبل.
بل إن هناك شركات جديدة ناشئة -مثل رفيان وبايتون- تدخل السوق كل يوم، وتعمل على تطوير سياراتها الكهربائية الخاصة، ولم لا؟ فالسوق واعدة جدًا، والسباق نحو المستقبل لا يتوقف أبدًا.
ورصد موقع "كار آند درايفر" (car and driver) قائمة بكل السيارات الكهربائية التي يتوقع رؤيتها على طرقات العالم في السنوات الخمس القادمة، ومنها سيارات باذخة وغالية الثمن يصل سعر الواحدة منها إلى أكثر من 3 ملايين دولار، ومنها سيارات "شعبية" سيكون ثمنها في المتناول.