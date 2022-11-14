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إقتصاد

على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
14-11-2022 | 01:39
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة  ما بين 39,500 ليرة للمبيع و39,600 ليرة للشراء.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 39650 و39700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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