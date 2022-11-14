غولدمان ساكس يتوقع انخفاضاً دراماتيكياً للتضخم في أميركا

Advertisement

يتوقع الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس حدوث انخفاض كبير في معدل التضخم بالولايات المتحدة العام القادم، مما يعكس تراجع مشكلات سلاسل التوريد، وذروة تضخم إيجارات المساكن وتباطؤ نمو الأجور.ويرى المقرض الأميركي أن مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي سينخفض إلى 2.9٪ بحلول كانون الاول 2023، من 5.1٪ حاليًا، كما كتب الاقتصاديون بقيادة يان هاتزيوس في مذكرة بحثية، مع ضعف أسعار السلع الأساسية وارتفاع الدولار أيضًا.وتراجعت اضطرابات سلاسل التوريد بشكل كبير خلال العام الجاري، وانتعشت مخزونات السيارات والسلع الاستهلاكية من مستويات الركود الشديد. كما تحسن توريد أشباه الموصلات على وجه الخصوص بشكل كبير.السبب الثاني وراء توقع غولدمان ساكس انخفاض التضخم الأساسي، هو ذروة تضخم إيجارات المساكن على أساس سنوي، وهو ما يتوقعونه في الربيع.والسبب الثالث، يكمن في تباطؤ نمو الأجور الذي سيقلل الضغط التصاعدي على تضخم الخدمات بحلول أواخر العام 2023. وتعمل إعادة موازنة سوق العمل بالفعل على خفض نمو الأجور، لا سيما في القطاعات التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في فجوة الوظائف والعاملين مثل التجزئة والترفيه.