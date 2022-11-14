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إقتصاد
أسعار النفط تتراجع اليوم.. تقريرٌ يكشف الأسباب
Lebanon 24
14-11-2022
|
07:00
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قلصت أسعار النفط مكاسبها السابقة وهبطت، الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في مدن صينية كبرى، الأمر الذي بدد الآمال في إعادة فتح اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم.
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وارتفعت أسعار السلع الأولية، الجمعة، بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.
ولكن الإصابات بالفيروس قد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تحركات الأسعار
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1 بالمئة تقريبا في وقت سابق من الجلسة، لكنها عكست مسارها لاحقا وانخفضت.
وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 32 سنتا أو بنسبة 0.3 بالمئة إلى 95.67 دولار للبرميل بعد أن سجل عند التسوية ارتفاعا نسبته 1.1 بالمئة يوم الجمعة.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بواقع 39 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 88.57 دولار للبرميل بعد الإغلاق في جلسة الجمعة مرتفعة بنسبة 2.9 بالمئة.
وما زال طلب الصين على النفط من السعودية، أكبر مصدر في العالم، ضعيفا، بعد أن طلبت مصاف كثيرة كميات أقل من الخام في ديسمبر.
ومن جهة أخرى، فقد أثر ارتفاع الدولار على سعر النفط.
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