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إقتصاد

النفط يواصل خسائره... ما هي الاسباب؟

Lebanon 24
15-11-2022 | 08:00
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واصل النفط خسائره حيث طغت المخاوف بشأن توقعات الطلب على المدى القريب على علامات تقلص العرض مع اقتراب فصل الشتاء.

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط صباح الثلاثاء باتجاه 85 دولاراً للبرميل بعد أن أغلقت منخفضة بنسبة 3.5% في الجلسة السابقة. خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي في الربع الرابع مرة أخرى، بينما قامت الشركات الأميركية بحفر عدد أقل من الآبار مما حفرته لأول مرة منذ عامين، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في الإنتاج.
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فقد النفط الخام قرابة ثلث قيمته منذ أوائل يونيو، حيث أثر التباطؤ الاقتصادي المتزايد على الطلب. ومع ذلك، بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في تقليص الإنتاج وستؤدي عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا إلى كبح التدفقات اعتباراً من ديسمبر، مما يعيق توقعات الإمدادات. ويشير فروق الأسعار بين العقود الآجلة أيضاً إلى ضيق السوق على المدى القريب.

حصلت السلع على دفعة الأسبوع الماضي بعد أن خففت الصين بعض إجراءاتها الصارمة الخاصة بـصفر كوفيد، على الرغم من استمرار حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع في أكبر مستورد للخام في العالم. وستقدم وكالة الطاقة الدولية لمحة عن السوق بما في ذلك الصين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي جو بايدن يوم الإثنين إلى تقليل التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم خلال اجتماع وجهاً لوجه في بالي بإندونيسيا.

وقالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، إن البنك المركزي قد يبطئ "قريباً" من وتيرة زيادات أسعار الفائدة، على الرغم من أنها قالت إنه لا يزال هناك "عمل إضافي يتعين القيام به" لخفض التضخم، مما يبقي الأسواق في حالة تأهب. كما أثر التشديد النقدي العنيف من البنوك المركزية على الطلب.

الأسعار:
انخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 85.47 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت سنغافورة.
انخفض مزيج برنت لشهر يناير 0.3% إلى 92.90 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE."بلومبيرغ الشرق" 
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