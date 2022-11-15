19
o
بيروت
21
o
طرابلس
6
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
15-11-2022
|
07:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1779.94 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 اب. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1783.50 دولار، بحسب "رويترز".
Advertisement
وتراجع الدولار 0.6%، ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المنافسة، مما جعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 160 دولاراً منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق خلال نوفمبر، مع صدور بيانات أظهرت ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة الأميركية في أكتوبر وعلامات على تباطؤ التضخم عززت التفاؤل بتخفيف حدة سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخفاض حاد للدولار.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمَن يملك دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمَن يملك دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر
14:00 | 2022-11-15
15/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة قد تهزّ أوساط مطلوبين في البقاع.. معلومات تكشف الكثير
Lebanon 24
مُفاجأة قد تهزّ أوساط مطلوبين في البقاع.. معلومات تكشف الكثير
14:32 | 2022-11-15
15/11/2022 02:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
11:32 | 2022-11-15
15/11/2022 11:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في عين المريسة وانتشارٌ أمني.. ما القصّة؟
Lebanon 24
توتر في عين المريسة وانتشارٌ أمني.. ما القصّة؟
12:53 | 2022-11-15
15/11/2022 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
09:49 | 2022-11-15
15/11/2022 09:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:57 | 2022-11-16
الدولار يقترب من عتبة الـ40 الف مجدداً.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
02:45 | 2022-11-16
متى سيتغيّر سعر الصرف و"الدولار الجمركي"؟
02:00 | 2022-11-16
هل ستتمكن روسيا من استرجاع اوصولها؟
23:08 | 2022-11-15
بأكثر من 83 مليار دولار... مصر توقع مجموعة اتفاقيات اقتصادية
14:00 | 2022-11-15
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:00 | 2022-11-15
الطاقة الدولية: الحظر الأوروبي للنفط الروسي سيؤدي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
16/11/2022 11:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
16/11/2022 11:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
16/11/2022 11:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact