الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر.. اليكم التفاصيل

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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلا.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1779.94 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 اب. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1783.50 دولار، بحسب "رويترز".وتراجع الدولار 0.6%، ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المنافسة، مما جعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 160 دولاراً منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق خلال نوفمبر، مع صدور بيانات أظهرت ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة الأميركية في أكتوبر وعلامات على تباطؤ التضخم عززت التفاؤل بتخفيف حدة سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخفاض حاد للدولار.