الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39750 و39800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازية إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 39720 و39770 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.