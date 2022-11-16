Advertisement

إقتصاد

الدولار يقترب من عتبة الـ40 الف مجدداً.. اليكم تسعيرته صباح اليوم

Lebanon 24
16-11-2022 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1011207-638041896249763551.jpg
Doc-P-1011207-638041896249763551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء ما بين 39850 و39900 ليرة .
وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 39800 و39850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متى سيتغيّر سعر الصرف و"الدولار الجمركي"؟
lebanon 24
16/11/2022 11:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
خبيرٌ يكشف أسباب ارتفاع الدولار.. ماذا قال عن "سعر الصرف"؟
lebanon 24
16/11/2022 11:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
lebanon 24
16/11/2022 11:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"توتّر" في سوق الدولار.. ما يجري ليس عادياً
lebanon 24
16/11/2022 11:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

سعر الصرف

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:45 | 2022-11-16
02:00 | 2022-11-16
23:08 | 2022-11-15
14:00 | 2022-11-15
13:00 | 2022-11-15
12:54 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website