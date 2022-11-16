الدولار يقترب من عتبة الـ40 الف مجدداً.. اليكم تسعيرته صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء ما بين 39850 و39900 ليرة .

وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 39800 و39850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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