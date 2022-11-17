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إقتصاد

نسب التضخم ترتفع في قطر... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-11-2022 | 02:00
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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي.

ويأتي هذا الارتفاع بضغط من ارتفاع أسعار 6 مجموعات رئيسية بقيادة مجموعة السكن والكهرباء والماء التي تمثل نحو 21% من وزن مؤشر التضخم في قطر، ثم مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 26.94% بتأثير من ظرفية استضافة قطر لمونديال كرة القدم.  
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وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري فقد سجلت 5 مجموعات رئيسية تراجعا في أسعارها الشهر الماضي، في مقدمتها الصحة بنسبة 2.31% ثم السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.2%.  "cnbc"


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