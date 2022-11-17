نسب التضخم ترتفع في قطر... اليكم التفاصيل

Advertisement

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي.ويأتي هذا الارتفاع بضغط من ارتفاع أسعار 6 مجموعات رئيسية بقيادة مجموعة السكن والكهرباء والماء التي تمثل نحو 21% من وزن مؤشر التضخم في قطر، ثم مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 26.94% بتأثير من ظرفية استضافة قطر لمونديال كرة القدم.وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري فقد سجلت 5 مجموعات رئيسية تراجعا في أسعارها الشهر الماضي، في مقدمتها الصحة بنسبة 2.31% ثم السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.2%. "cnbc"