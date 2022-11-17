19
o
بيروت
20
o
طرابلس
2
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
19
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مشروع مركز الغاز الطبيعي... هل تقوم تركيا بتطويره؟
Lebanon 24
17-11-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الطاقة التركية أن أنقرة تتوقع تطوير مشروع مركز توزيع الغاز الطبيعي بنهاية العام.
جاء ذلك في تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز، الذي أكد أن تركيا تتوقع وضع خارطة طريق لمركز الغاز الطبيعي الذي اقترحته روسيا في منطقة تراقيا، بالجزء الشمالي الغربي من البلاد، بحلول نهاية العام.
Advertisement
وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد أوعزا، في وقت سابق، بالعمل تفصيلا وبسرعة على قضية إنشاء مركز للغاز في تركيا، يمكن من خلاله، على وجه الخصوص، تحويل مسار الغاز الطبيعي الروسي من خطوط أنابيب "السيل الشمالي" إلى منطقة البحر الأسود وتركيا، حيث يعتبر أردوغان أن بإمكان أوروبا أن تحصل على الغاز الروسي عبر تركيا.
وكان الوزير التركي دونمز قد أفاد سابقا أن مركز توزيع الغاز في إطار مشروع مركز الغاز المقترح من روسيا سيكون في تراقيا، الجزء الأوروبي من البلاد. كما نقلت قناة TRT التلفزيونية الحكومية عن دونمز قوله إنه "بنهاية العام سننتهي من خارطة الطريق التي سيتبعها مركز الغاز الطبيعي الذي نخطط لإنشائه في تراقيا". ووفقا له، تهدف أنقرة إلى قضاء هذا الشتاء دون مشاكل من حيث موثوقية إمدادات الغاز، فيما تزود روسيا تركيا بنحو 44% من نسبة استهلاك الغاز في البلاد."نوفوستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في ساعة متأخرة.. هذا ما حصل داخل "دائرة رسمية"
Lebanon 24
في ساعة متأخرة.. هذا ما حصل داخل "دائرة رسمية"
02:15 | 2022-11-17
17/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع إنفجار في مطار بيروت وسقوط قتلى وجرحى؟
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع إنفجار في مطار بيروت وسقوط قتلى وجرحى؟
12:38 | 2022-11-17
17/11/2022 12:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لباسيل يهُاجم فيه فرنجية.. تفاصيل تكشف كلّ ما قيل (فيديو)
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لباسيل يهُاجم فيه فرنجية.. تفاصيل تكشف كلّ ما قيل (فيديو)
07:25 | 2022-11-17
17/11/2022 07:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله عون في الرابية
Lebanon 24
هذا ما يفعله عون في الرابية
01:45 | 2022-11-17
17/11/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الجناح... إليكم ما حصل هناك
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الجناح... إليكم ما حصل هناك
08:02 | 2022-11-17
17/11/2022 08:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:30 | 2022-11-17
الموازنة البريطانية... أوّل اختبار عملي لريشي سوناك
14:00 | 2022-11-17
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:00 | 2022-11-17
سهم "سيمنس" الألمانية يقود مؤشرات أوروبا نحو الصعود
10:59 | 2022-11-17
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
09:45 | 2022-11-17
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
09:00 | 2022-11-17
موسكو تؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "من دون تغيير"
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
17/11/2022 22:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
17/11/2022 22:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
17/11/2022 22:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact