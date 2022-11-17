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إقتصاد

مشروع مركز الغاز الطبيعي... هل تقوم تركيا بتطويره؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 05:00
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أعلنت وزارة الطاقة التركية أن أنقرة تتوقع تطوير مشروع مركز توزيع الغاز الطبيعي بنهاية العام.

جاء ذلك في تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز، الذي أكد أن تركيا تتوقع وضع خارطة طريق لمركز الغاز الطبيعي الذي اقترحته روسيا في منطقة تراقيا، بالجزء الشمالي الغربي من البلاد، بحلول نهاية العام.
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وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد أوعزا، في وقت سابق، بالعمل تفصيلا وبسرعة على قضية إنشاء مركز للغاز في تركيا، يمكن من خلاله، على وجه الخصوص، تحويل مسار الغاز الطبيعي الروسي من خطوط أنابيب "السيل الشمالي" إلى منطقة البحر الأسود وتركيا، حيث يعتبر أردوغان أن بإمكان أوروبا أن تحصل على الغاز الروسي عبر تركيا.

وكان الوزير التركي دونمز قد أفاد سابقا أن مركز توزيع الغاز في إطار مشروع مركز الغاز المقترح من روسيا سيكون في تراقيا، الجزء الأوروبي من البلاد. كما نقلت قناة TRT التلفزيونية الحكومية عن دونمز قوله إنه "بنهاية العام سننتهي من خارطة الطريق التي سيتبعها مركز الغاز الطبيعي الذي نخطط لإنشائه في تراقيا". ووفقا له، تهدف أنقرة إلى قضاء هذا الشتاء دون مشاكل من حيث موثوقية إمدادات الغاز، فيما تزود روسيا تركيا بنحو 44% من نسبة استهلاك الغاز في البلاد."نوفوستي"


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