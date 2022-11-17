سهم "سيمنس" الألمانية يقود مؤشرات أوروبا نحو الصعود

Advertisement

قادت الأسهم الألمانية المؤشرات الأوروبية للصعود عند بدء التداولات الخميس، بدعم من بيانات شركة سيمنس التي سجلت ارتفاعاً يدعو للتفاؤل في الأرباح الفصلية، فيما يترقب المستثمرون ميزانية المملكة المتحدة التي من المتوقع أن تعيد الثقة للاقتصاد البريطاني.صعد مؤشر داكس الألماني 0.9%، فيما زاد مؤشر ستوكس 600 للقارة بأكملها 0.3%.وقفز سهم سيمنس 7.2% بعدما أعلنت مجموعة الهندسة والتكنولوجيا أيضاً أنها تتلقى طلبا قويا على إنتاجها من معدات المصانع والبرمجيات، فيما صعد المؤشر الصناعي الأوروبي 0.8%، بحسب "رويترز".من المتوقع أن يعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب خلال بيان سيلقيه في وقت لاحق من اليوم، وهي إجراءات يؤكد هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك أنها ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين بعد إخفاق "ميزانية مصغرة" للحكومة السابقة قبل أقل من شهرين.