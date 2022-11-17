إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39900 و40000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تتراوح ما بين 39930 و39980 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.