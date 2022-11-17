Advertisement

إقتصاد

"موديز" ترفع النظرة المستقبلية للأردن من "مستقر" إلى "إيجابي"

Lebanon 24
17-11-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1011816-638043208609140914.jpg
Doc-P-1011816-638043208609140914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير المالية الأردني محمد العسعس إلى أن تعديل وكالة موديز نظرتها المستقبلية لتصنيف المملكة إلى "إيجابية" من "مستقرة"، يظهر أن الإصلاحات المالية التي يدعمها صندوق النقد الدولي تؤتي ثمارها.

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للأردن إلى "إيجابية" من "مستقرة" مما عدل تصنيفها الائتماني العام من "B1-مستقر" إلى "B1-إيجابي"، بحسب وكالة رويترز.
Advertisement

ووفقاً للوكالة فقد جاء ذلك التغيير "مدفوعا بالتزام الحكومة القوي بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق".
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:36 | 2022-11-18
02:37 | 2022-11-18
02:00 | 2022-11-18
23:08 | 2022-11-17
23:00 | 2022-11-17
22:50 | 2022-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website