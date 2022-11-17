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إقتصاد
"موديز" ترفع النظرة المستقبلية للأردن من "مستقر" إلى "إيجابي"
Lebanon 24
17-11-2022
|
16:00
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أشار وزير المالية الأردني محمد العسعس إلى أن تعديل وكالة موديز نظرتها المستقبلية لتصنيف المملكة إلى "إيجابية" من "مستقرة"، يظهر أن الإصلاحات المالية التي يدعمها صندوق النقد الدولي تؤتي ثمارها.
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للأردن إلى "إيجابية" من "مستقرة" مما عدل تصنيفها الائتماني العام من "B1-مستقر" إلى "B1-إيجابي"، بحسب وكالة رويترز.
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ووفقاً للوكالة فقد جاء ذلك التغيير "مدفوعا بالتزام الحكومة القوي بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق".
المصدر: العربية
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