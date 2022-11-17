تراجع في تحويلات المصريين العاملين في الخارج

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كشف البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية آب من العام 2022 نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة تراجعاً بقيمة 500 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 2.33%.ووفق البيانات، فقد سجلت التحويلات خلال شهر آب من العام الحالي نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر تموز بنسبة تراجع تبلغ نحو 8.3%.وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت ارتفاعاً خلال العام المالي 2021-2022، بنسبة 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021.وفي بداية شهر تشرين الثاني الحالي، أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطات الدولية يصل إلى 33.411 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول من 2022، بارتفاع نحو 213 مليون دولار على أساس شهري.وبسبب شح الدولار، أعلن البنك المركزي المصري عدة إجراءات خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. وتقرر خلال الاجتماع بدء تنفيذ سياسة التعويم المدار للجنيه المصري وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه المصري نحو 55.8% من سعره مقابل الدولار الأميركي.وخلال الاجتماع، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2%، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.