Advertisement

إقتصاد

الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين تحقق رتفاعا ملحوظا... اليكم الارقام

Lebanon 24
18-11-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1011862-638043494065087001.jpg
Doc-P-1011862-638043494065087001.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حققت الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين ارتفاعا ملحوظا في الشهور الأولى من العام الجاري 2022، حيث سجلت الصادرات 17.9 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات، حيث ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 42.9 مليار دولار، مقابل 37.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 13.6% .
Advertisement
فيما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين إلى 60.9 مليار دولار، مقابل 50.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 20.9% .

وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيراداً من مصر خلال أول 8 أشهر من عام 2022؛ بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار.

فيما جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية 2.4 مليار دولار، ثم أمريكا 1.7 مليار دولار، ثم السعودية 1.6 مليار دولار، ثم فرنسا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم الصين 1.4 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.1 مليار دولار، وأخيراً كندا 650.6 مليون دولار.

وتصدرت الصين قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديراً لمصر خلال أول 8 أشهر من عام 2022، حيث بقيمة بلغت 9.9 مليار دولار.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية 5.8 مليار دولار، ثم أمريكا 5 مليارات دولار، ثم الهند 2.7 مليار دولار، ثم ألمانيا 2.7 مليار دولار، ثم تركيا 2.7 مليار دولار، ثم البرازيل 2.5 مليار دولار، ثم روسيا 2.4 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.2 مليار دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 1.3 مليار دولار.

بينما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 13.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020/2021، وبلغت قيمتها 11.2 مليار دولار.

وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 1.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 687.5 مليون دولار، ثم ألمانيا 130.7 مليون دولار، ثم فرنسا 126.1 مليون دولار، ثم كندا 115.6 مليون دولار، ثم إيطاليا 95.2 مليون دولار، ثم استراليا 61.8 مليون دولار، ثم تركيا 21.5 مليون دولار، وأخيراً الصين 12.8 مليون دولار.

وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 21.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 16.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 27.5%.

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2020 / 2021؛ بقيمة بلغت 9.8 مليار دولار.

وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 9.2 مليار دولار، ثم السعودية 622 مليون دولار، ثم الصين 396.9 مليون دولار، ثم فرنسا 351.4 مليون دولار، ثم إيطاليا 277 مليون دولار، ثم ألمانيا 239.6 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 194.1 مليون دولار، ثم اليابان 48.5 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 25.9 مليون دولار."اليوم السابع"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:36 | 2022-11-18
02:37 | 2022-11-18
23:08 | 2022-11-17
23:00 | 2022-11-17
22:50 | 2022-11-17
22:38 | 2022-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website