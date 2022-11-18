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إقتصاد
أسعار الغاز تنخفض في اوروبا... كم بلغت؟
Lebanon 24
18-11-2022
|
05:00
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انخفضت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس بنسبة 9% واقتربت عقود الوقود الأزرق الآجلة من مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.
وبحلول الساعة 10:02 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للغاز بنسبة 9.3% إلى 1111.5 دولار لكل ألف متر مكعب، وللمقارنة فإن العقود انهت تعاملات أمس عند 1224.8 دولار.
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وفي مطلع شهر مارس الماضي، سجلت عقود الغاز مستويات تاريخية عدة مرات بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، وصعدت العقود في 7 مارس الماضي إلى مستوى 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وفي فترة أبريل - مايو من العام الجاري، انخفضت أسعار الغاز لكنها عادت للارتفاع مرة آخرى في الصيف، وفي أغسطس 2022 تجاوزت العقود الآجلة مستوى 2450 دولارا. وفي الخريف، بدأت الأسعار في الانخفاض.
وفي أكتوبر 2022 انخفضت الأسعار إلى 1377 دولارا، وعزا محللون ذلك إلى ارتفاع مستوى إشغال منشآت تخزين الغاز في أوروبا وانخفاض الطلب على "الوقود الأزرق" بسبب سياسة تقنين استهلاك الطاقة والطقس الدافئ.
"برايم"
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