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إقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه... اليكم تسعيرته صباح اليوم
Lebanon 24
18-11-2022
|
02:37
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إفتتح سعر صرف دولار السوق الموازية صباح اليوم، مسجّلاً ما بين 40150 و 40200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 40100 و40150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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