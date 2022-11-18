الدولار يواصل ارتفاعه... اليكم تسعيرته صباح اليوم

إفتتح سعر صرف دولار السوق الموازية صباح اليوم، مسجّلاً ما بين 40150 و 40200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 40100 و40150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.