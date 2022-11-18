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إقتصاد
أسبوع جيد للدولار بعد إحباط الآمال في كبح أسعار الفائدة
Lebanon 24
18-11-2022
|
08:00
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يتجه الدولار لتسجيل أفضل أسبوع له في شهر اليوم الجمعة، حيث أدت التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع، إلى كبح التوقعات بحدوث تراجع في سياسة رفع الفائدة.
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كما ساعد الدولار خلال الليل أيضًا انخفاض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4٪، بعد أن خيبت ميزانية بريطانيا التي تضمنت زيادات ضريبية وخفضاً في الإنفاق آمال المستثمرين.
وكان جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، آخر مسؤول في المركزي الأميركي يحبط آمال السوق بوقف رفع أسعار الفائدة، قائلاً إنه حتى في ظل الافتراضات الحذرة، فإن معدل الفائدة يحتاج إلى الارتفاع لنطاق 5-5.25٪ على الأقل لكبح التضخم، من 3.75-4٪ حالياً.
وارتفع الدولار بشكل متواضع مقابل الين بعد تصريحات بولارد، وزاد بنحو 1٪ خلال الأسبوع، لكنه ظل بعيدًا عن أعلى مستوياته عند 140.495 ين.
وارتفع أيضًا بنسبة 0.9٪ مقابل الدولار الأسترالي خلال الليل إلى 0.6690 دولار، وهو في طريقه لتحقيق أول مكسب أسبوعي له على الدولار الأسترالي منذ منتصف أكتوبر.
المصدر: العربية
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