19
o
بيروت
19
o
طرابلس
-2
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
-2
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
18-11-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39950 و40050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 40150 و40200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعدما وصل أمس إلى 40 ألف.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 40 ألف.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
18/11/2022 22:35:26
18/11/2022 22:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بالدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بالدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
18/11/2022 22:35:26
18/11/2022 22:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 40 ألف.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 40 ألف.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
18/11/2022 22:35:26
18/11/2022 22:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
18/11/2022 22:35:26
18/11/2022 22:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب "حزب الله" ينضمّ إلى صفوف "الكتائب"!
Lebanon 24
نائب "حزب الله" ينضمّ إلى صفوف "الكتائب"!
03:15 | 2022-11-18
18/11/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن مُشاهدة مباريات "المونديال".. إليكم ما سيجري
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن مُشاهدة مباريات "المونديال".. إليكم ما سيجري
07:33 | 2022-11-18
18/11/2022 07:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله رفع "التحديّ"... كيف سيُؤثّر هذا الأمر على فرنجيّة وباسيل؟
Lebanon 24
نصرالله رفع "التحديّ"... كيف سيُؤثّر هذا الأمر على فرنجيّة وباسيل؟
04:00 | 2022-11-18
18/11/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه... اليكم تسعيرته صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه... اليكم تسعيرته صباح اليوم
02:37 | 2022-11-18
18/11/2022 02:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أشعل كل "الجبهات" بلا مقدّمات.. باسيل "يحرج" حزب الله!
Lebanon 24
أشعل كل "الجبهات" بلا مقدّمات.. باسيل "يحرج" حزب الله!
06:00 | 2022-11-18
18/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:48 | 2022-11-18
بيان مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
09:14 | 2022-11-18
"الذهب الأحمر" في لبنان... ما هو وكيف سيُسهم في تخفيف الأزمة الإقتصاديّة؟
08:00 | 2022-11-18
أسبوع جيد للدولار بعد إحباط الآمال في كبح أسعار الفائدة
07:29 | 2022-11-18
هل يتمّ تصدير البطاطا اللبنانيّة إلى هذين البلدين العربيين؟
05:00 | 2022-11-18
أسعار الغاز تنخفض في اوروبا... كم بلغت؟
04:36 | 2022-11-18
ارتفاع في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت؟
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
18/11/2022 22:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
18/11/2022 22:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
18/11/2022 22:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact