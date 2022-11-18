موعد بناء مركز الغاز الروسي... هذا اعلنته تركيا

Advertisement

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، اليوم الجمعة، بأن تركيا تتوقع بدء العمل في تنفيذ مشروع "مركز الغاز"، الذي اقترحته روسيا اعتبارا من بداية العام 2023.وقال دونمز في مقابلة مع قناة "إن تي في" اليوم الجمعة: "بحلول نهاية العام، نعتزم اتخاذ قرار بشأن خارطة الطريق. ومن بداية عام 2023 البدء في تنفيذ العمل بالمشروع".ووفقا للوزير التركي فإن أنقرة تجري سلسلة من المفاوضات مع موردي الغاز المحتملين لضمان أمن الطاقة في أوروبا وتوازن السوق من خلال هذا المشروع.وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد أوعزا، في وقت سابق، بالعمل بسرعة على قضية إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا.وتكمن الفكرة حول تحويل مسار الغاز الطبيعي الروسي من خطوط أنابيب "السيل الشمالي" إلى منطقة البحر الأسود وتركيا، إذ يعتبر أردوغان أن بإمكان أوروبا أن تحصل على الغاز الروسي عبر تركيا.وكان الوزير التركي دونمز قد أفاد سابقا أن مركز توزيع الغاز في إطار مشروع مركز الغاز المقترح من روسيا سيكون في تراقيا، الجزء الأوروبي من البلاد." نوفوستي"