كأس العالم في قطر... كيف تستغل مصر انطلاقته؟

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تحاول وزارة السياحة والآثار المصرية، الاستفادة من تنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم والتي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط لأول مرة منذ انطلاق البطولة عام 1930.وتعتبر وزارة السياحة المصرية بطولة كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري و 18 ديسمبر المقبل فرصة لتعظيم الاستفادة السياحية لمصر، حيث تم اعتماد عدد من التسهيلات لجذب المشجعين المشاركين بهذه البطولة والحاملين لبطاقة المشجع "هيا" لزيارة المقصد السياحي المصري أثناء وبعد حضورهم للبطولة.المجلس الأعلى للآثار المصري قرر معاملة المشجعين معاملة الطلاب المصريين، حيث أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن منح تخفيض قدره 50% لحاملي بطاقة المشجع (هيا) طوال فترة إقامة البطولة، وذلك على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار والمفتوحة للزيارة، ليكون سعر موحد وهو سعر تذكرة الطلاب.من جانبها أوضحت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة لشئون السياحة، أنه تم التنسيق أيضاً مع غرفة المنشآت الفندقية لقيام المنشآت الفندقية ببعض المدن السياحية المصرية بتقديم نسبة تخفيضات على أسعار الإقامة بها المُعلنة إلكترونياً (أونلاين) لحاملي بطاقة المشجع (هيا). ومن المقرر أن تقوم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بإطلاق حملة ترويجية وإعلانية للترويج للتسهيلات المقدمة لاستقطاب هؤلاء المشجعين لزيارة المقصد السياحي المصري أثناء وبعد حضورهم لبطولة كأس العالم في قطر." RT"