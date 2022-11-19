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إقتصاد

بُشرى سارة: الرواتب ستتضاعف.. زيادات قياسية متوقعة في عام 2023!

Lebanon 24
19-11-2022 | 23:00
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في أعلى قفزة سنوية متوقعة منذ 15 عامًا، يخطط أصحاب العمل لزيادة ميزانيات الرواتب بنسبة 4.6٪ العام المقبل.

 

هذا وفقًا لأحدث استطلاع دولي من شركة الاستشارات "ويليس تاورز واتسون"، والذي تضمن ردودًا من 1550 صاحب عمل في أميركا. وتم إجراء الاستطلاع من 3 تشرين الأول إلى 4 تشرين الثاني.

 

وعزت الغالبية العظمى من الشركات الارتفاع الكبير إلى التضخم وسوق العمل الضيقة.

 

ولكن مع استمرار معدل التضخم الرئيسي عند 7.7٪، فإن أي زيادة يحصل عليها الموظف أقل من تلك المستويات تعني بشكل فعال أنه سيحصل على دخل أقل لأن راتبه لن يشتري نفس القدر.

 

وغالبًا ما تتوقع الشركات أن تدفع أكثر مقابل عام معين وما تدفعه في نهاية المطاف يختلف باختلاف ظروف السوق. هذا العام، على سبيل المثال، قالت 70٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع من قبل Willis Towers Watson إنها أنفقت أكثر مما خططت له في الأصل. بشكل عام، انتهى الأمر بأصحاب العمل إلى إنفاق 4.2٪ أكثر على الرواتب هذا العام مقارنة بعام 2021.

 

ماذا يعني ذلك بالنسبة للزيادة الخاصة بك؟

أشار أرباب العمل إلى أنهم سيستخدمون مجموعة من الطرق لتمويل زيادات أكبر في الرواتب العام المقبل: قال 21٪ إنهم سيعيدون تقييم حزمة المكافآت الإجمالية للتأكد من أن لها أكبر تأثير؛ 17٪ قالوا إنهم سيرفعون الأسعار؛ و 12٪ أشاروا إلى إعادة الهيكلة وخفض عدد الموظفين.

 

طريقة توزيع أرباب العمل التمويل الإضافي للرواتب لن يكون حتى في جميع المجالات.

 

وسيحصل بعض العمال على أعلى بكثير من المتوسط. وسيعتمد الأمر على عدة عوامل، مثل أداء الموظف وراتب وظيفة معينة حاليا في السوق، والذي قد يتطلب تعديلات تصاعدية للموظفين الحاليين.

 

وكما هو الحال دائمًا، من المرجح أن يشهد أولئك الذين يكثر الطلب على مهاراتهم أكبر زيادة في الأجور، كما تقول كارولينا فالنسيا، نائب الرئيس في الموارد البشرية في "جارتنر".

(سي.ان.ان)

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