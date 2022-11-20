مصمم أزياء شهير ينضم إلى نادي المليارديرات.. من أين أتت ثروته؟

بعدما عقد صفقة ضخمة باع بموجبها علامته التجارية الشهيرة في عالم الموضة والأزياء، انضم الأميركي توم فورد إلى نادي المليارديرات.
ويبلغ عمر فورد 61 عاماً، وكان قد أسس علامته التجارية The Tom Brand في عام 2005، ونجح في تحويلها إلى بيت للأزياء والإكسسوارات الفاخرة، لكنه باعا مؤخراً إلى شركة Estée Lauder Companies (EL) في صفقة قدرت بنحو 2.8 مليار دولار.
ومن المتوقع إتمام صفقة بيع Tom Ford Brands إلى شركة Estée Lauder Companies (EL) خلال النصف الأول من عام 2023 بعد انتهاء الموافقات التنظيمية.
شراكة ممتدة
تأتي الصفقة بعد شراكة امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً بين الكيانين في عالم الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل بعد إطلاق العلامة التجارية Tom Ford Beauty في عام 2006.
وبعد إتمام الصفقة، سوف ينضم فورد إلى قائمة مجلة فوربس للمليارديرات، والتي ستصنف ثروة توم فورد بنحو 1.1 مليار دولار نقداً بعد خصم الضرائب مع الأخذ في الاعتبار أن يمتلك حصة بحوالي 64% في شركته.
ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، فإن فورد سوف يظل بمثابة واجهة إبداعية للعلامة التجارية Tom Ford حتى بعد إتمام الصفقة.
أيقونة التصميم
ولد توم فورد في ولاية تكساس الأميركية عام 1961، ودرس التاريخ في جامعة نيويورك، ثم الآثار لاحقاً في كلية بارسونز للتصميم في نيويورك وباريس، ثم انتقل إلى مدينة ميلانو الإيطالية عام 1990.
وفي ميلانو، بدأ فورد مسيرته المهنية في عالم الأزياء كمصمم لدى العلامة التجارية الشهيرة لملابس النساء Gucci.
وبعد ذلك بسنوات، تم ترقيته إلى منصب المدير والمسؤول عن خطوط إنتاج Gucci بالكامل، من الملابس إلى العطور.
وعلى مدار عشر سنوات من تواجده في دوره الوظيفي، ارتفعت مبيعات Gucci من 230 مليون دولار إلى أكثر من 3 مليارات دولار، ولكن في عام 2005، قرر فورد الرحيل عن Gucci وتأسيس شركته الخاصة.
(CNBC)