مصمم أزياء شهير ينضم إلى نادي المليارديرات.. من أين أتت ثروته؟

بعدما عقد صفقة ضخمة باع ‏بموجبها علامته التجارية الشهيرة في عالم الموضة والأزياء، انضم الأميركي توم فورد إلى نادي المليارديرات.

ويبلغ عمر فورد 61 عاماً، وكان قد أسس علامته التجارية ‏The Tom Brand‏ في ‏عام 2005، ونجح في تحويلها إلى بيت للأزياء والإكسسوارات الفاخرة، لكنه باعا ‏مؤخراً إلى شركة ‏Estée Lauder Companies (EL)‎‏ في صفقة قدرت بنحو 2.8 ‏مليار دولار.‏

ومن المتوقع إتمام صفقة بيع ‏Tom Ford Brands‏ إلى شركة ‏Estée Lauder ‎Companies (EL)‎‏ خلال النصف الأول من عام 2023 بعد انتهاء الموافقات ‏التنظيمية.‏

شراكة ممتدة

تأتي الصفقة بعد شراكة امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً بين الكيانين في عالم ‏الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل بعد إطلاق العلامة التجارية ‏Tom Ford ‎Beauty‏ في عام 2006.‏

وبعد إتمام الصفقة، سوف ينضم فورد إلى قائمة مجلة فوربس للمليارديرات، والتي ‏ستصنف ثروة توم فورد بنحو 1.1 مليار دولار نقداً بعد خصم الضرائب مع الأخذ ‏في الاعتبار أن يمتلك حصة بحوالي 64% في شركته.‏

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، فإن فورد سوف يظل بمثابة واجهة إبداعية للعلامة ‏التجارية ‏Tom Ford‏ حتى بعد إتمام الصفقة.‏

أيقونة التصميم

ولد توم فورد في ولاية تكساس الأميركية عام 1961، ودرس التاريخ في جامعة ‏نيويورك، ثم الآثار لاحقاً في كلية بارسونز للتصميم في نيويورك وباريس، ثم انتقل ‏إلى مدينة ميلانو الإيطالية عام 1990.‏

وفي ميلانو، بدأ فورد مسيرته المهنية في عالم الأزياء كمصمم لدى العلامة ‏التجارية الشهيرة لملابس النساء ‏Gucci‏.‏

وبعد ذلك بسنوات، تم ترقيته إلى منصب المدير والمسؤول عن خطوط إنتاج ‏Gucci‏ بالكامل، من الملابس إلى العطور.‏

وعلى مدار عشر سنوات من تواجده في دوره الوظيفي، ارتفعت مبيعات ‏Gucci‏ ‏من 230 مليون دولار إلى أكثر من 3 مليارات دولار، ولكن في عام 2005، قرر ‏فورد الرحيل عن ‏Gucci‏ وتأسيس شركته الخاصة.‏

(CNBC)