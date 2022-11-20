البحرية الأميركية تحاول مواكبة العصر.. ولكن التكلفة باهظة جداً! (صور)

لطالما اشتهرت الغواصات الأميركية بأنها مدمرة ومكلفة للغاية، فهناك على سبيل المثال الغواصات من الفئة فيرجينا، وهي من نوع الغواصات الهجومية المكلفة بشكل كبير.
وتصل تكلفة تدشين الغواصة الفئة فرجينيا إلى 3.4 مليار دولار، كما أن بناء الواحدة منها يستغرق نحو 7 سنوات.
وكشفت البحرية الأميركية مؤخرا عن أهداف طموحة من أجل تطوير وتحديث أسطولها من الغواصات، لكنها تواجه بعض المشكلات التي يمكن أن تقف عقبة في سبيل التطوير.
خطة طموحة
الخطة تصل مدتها إلى 20 عاماً، وسوف تصل تكلفتها الإجمالية إلى 21 مليار دولار لتحديث البنية التحتية لسلاح الغواصات.
كما أن ترسانة البحرية وما يرتبط بها من بنية تحتية ليست بالكفاءة الكافية للقيام بهذا التطوير، بل إنه خطة التطوير واجهت صعوبات في نقص التمويل على مدار العقدين الماضيين.
وتمتلك البحرية الأميركية حالياً 68 غواصة في الخدمة، وتريد تدشين نحو غواصتين أو ثلاثة غواصة من الفئة فرجينيا الأحدث كل عام، وكذلك غواصة واحدة من فئة كولومبيا سنوياً حتى عام 2035.
وبرغم ذلك، فإن مصادر بمكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي قد أفاد بأن نقص التمويل لتحديث البنية التحتية لترسانات البحرية ربما يؤجل تلك الخطة.
وفي الوقت الحالي، تعمل البحرية الأميركية على تحسين القدرات التشغيلية والكفاءة العملياتية للغواصات مع خفض تكاليف الصيانة قدر الإمكان.
وهناك رسالة من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد تم إرسالها مؤخراً إلى الكونغرس مفادها أن ما ستحصل عليه البحرية من تمويل لازم للتطوير في موازنة العام المالي 2022 ربما لا يكون كافياً لمواكبة السباق مع البحريتين الصينية والروسية.
(CNBC)