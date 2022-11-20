البحرية الأميركية تحاول مواكبة العصر.. ولكن التكلفة باهظة جداً! (صور)

لطالما اشتهرت الغواصات الأميركية بأنها مدمرة ومكلفة للغاية، فهناك على سبيل المثال ‏الغواصات من الفئة فيرجينا، وهي من نوع الغواصات الهجومية المكلفة بشكل ‏كبير.‏

وتصل تكلفة تدشين الغواصة الفئة فرجينيا إلى 3.4 مليار دولار، كما أن بناء ‏الواحدة منها يستغرق نحو 7 سنوات.‏

وكشفت البحرية الأميركية مؤخرا عن أهداف طموحة من أجل تطوير وتحديث ‏أسطولها من الغواصات، لكنها تواجه بعض المشكلات التي يمكن أن تقف عقبة في ‏سبيل التطوير.‏

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خطة طموحة

الخطة تصل مدتها إلى 20 عاماً، وسوف تصل تكلفتها الإجمالية إلى 21 مليار ‏دولار لتحديث البنية التحتية لسلاح الغواصات.‏

كما أن ترسانة البحرية وما يرتبط بها من بنية تحتية ليست بالكفاءة الكافية للقيام ‏بهذا التطوير، بل إنه خطة التطوير واجهت صعوبات في نقص التمويل على مدار ‏العقدين الماضيين.‏

وتمتلك البحرية الأميركية حالياً 68 غواصة في الخدمة، وتريد تدشين نحو ‏غواصتين أو ثلاثة غواصة من الفئة فرجينيا الأحدث كل عام، وكذلك غواصة ‏واحدة من فئة كولومبيا سنوياً حتى عام 2035.‏

وبرغم ذلك، فإن مصادر بمكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي قد أفاد بأن نقص ‏التمويل لتحديث البنية التحتية لترسانات البحرية ربما يؤجل تلك الخطة.‏

وفي الوقت الحالي، تعمل البحرية الأميركية على تحسين القدرات التشغيلية والكفاءة ‏العملياتية للغواصات مع خفض تكاليف الصيانة قدر الإمكان.‏

وهناك رسالة من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد تم إرسالها مؤخراً إلى ‏الكونغرس مفادها أن ما ستحصل عليه البحرية من تمويل لازم للتطوير في موازنة ‏العام المالي 2022 ربما لا يكون كافياً لمواكبة السباق مع البحريتين الصينية ‏والروسية.‏

(CNBC)