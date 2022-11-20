Advertisement

إقتصاد

روسيا ستُعيد إنتاج سيارة شهيرة من العهد السوفيتي.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-11-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1012412-638045167934891416.jpg
Doc-P-1012412-638045167934891416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه من المقرر إعادة إنتاج نسخة محدثة من ماركة "موسكوفيتش" الشهيرة للسيارات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في مصنع "رينو" السابق بالعاصمة الروسية.

 

وقال سوبيانين: "الأسبوع المقبل، سيبدأ (مصنع موسكوفيتش) تجميعه لأول (سيارة). وفي العام المقبل، نأمل أن يصل حجم العمل إلى حجم مماثل للفترة التي كانت تحققها رينو في موسكو".

 

وتأسس مصنع "موسكوفيتش" في موسكو في العام 1930، والمصنع الذي كان ينتج سيارات "موسكوفيتش" في العهد السوفيتي. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تم شراء المصنع من قبل شركة "رينو".

 

وفي أيار الماضي، سلمت شركة صناعة السيارات الفرنسية المصنع إلى سلطات موسكو، بعد قرارها الخروج من روسيا في ظل العقوبات الغربية التي فرضت بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وبعد استلام موسكو للمصنع أعادت له التسمية الشهيرة "موسكوفيتش التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

 

ومن المخطط أن يتم صناعة سيارات حديثة في مصنع "موسكوفيتش" الحديث، بما في ذلك سيارة سيدان وأربع سيارات كروس أوفر، كذلك من المخطط إنتاج سيارات كهربائية في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

 

ووفقا لسوبيانين، فقد نجحت العاصمة موسكو في التكيف مع العقوبات الغربية، حيث تم ملء العديد من المجالات التي أخلاها المستثمرون الأجانب خلال الأشهر الماضية من قبل شركات روسية.

(روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2022-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:30 | 2022-11-20
13:16 | 2022-11-20
13:00 | 2022-11-20
09:40 | 2022-11-20
05:00 | 2022-11-20
02:15 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website