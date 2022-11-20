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إقتصاد
صندوق النقد يحذر.. العالم قد يخسر 1.4 تريليون دولار
Lebanon 24
20-11-2022
|
13:16
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا إن ارتفاع الحواجز التجارية ضد الصين ودول أخرى خلال العام الماضي يمكن أن يكبد الاقتصاد العالمي نحو 1.4 تريليون دولار، وذلك فضلا عن الأضرار القوية التي يعاني منها العالم بسبب الأزمة في أوكرانيا.
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وأوضحت غورغييفا أن العالم قد يخسر نحو 1.5 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي بسبب انقسامه إلى كتلتين "وهذه النسبة تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار"، بحسب مقابلة مع وكالة بلومبرغ.
وبرغم الضرر الكبير الذي قد يسببه الانقسام للاقتصاد العالمي، أكدت غورغييفا أن الحرب في أوكرانيا لا تزال هي العامل الأكثر إضرارا بالنمو العالمي، "وبالتالي كلما انتهت الحرب مبكراً كان ذلك أفضل"، حسب تعبيرها.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من تأثير التضخم الشديد على الدول النامية، وطالب البنوك المركزية بمواصلة سعيهم لكبح ارتفاع الأسعار والتخفيف من حدته، وخاصة الارتفاع في تكاليف الغذاء.
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