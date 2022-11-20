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إقتصاد

في مصر... ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار وأسعار السلع

Lebanon 24
20-11-2022 | 23:09
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سجلت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية، متأثرة بنقص المعروض من بعض السلع وارتفاع تكاليف الزراعة مع الهبوط الحاد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقادت البطاطس (البطاطا)، الوجبة الأكثر شعبية واستهلاكا من جانب الأسر، مع دخول المدارس وفصل الشتاء، صعود أسعار الخضروات لتقفز من 5 جنيهات إلى 10.5 جنيهات (0.4 دولار)، خلال أسبوع، بزيادة بلغت نسبتها 110%، فيما تباينت زيادات أسعار باقي الأصناف لتصل في المتوسط إلى 15%، وفق تجار.
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وجاء صعود أسعار البطاطس متأثراً بنقص المعروض، إذ فضل التجار توجيه ناتج الموسم الصيفي المخزن في الثلاجات إلى التصدير.

وقفزت أسعار الطماطم بنحو 33% ليصل سعر الصندوق زنة 24 كيلو جراماً إلى 120 جنيها مقابل 90 جنيها في سوق الجملة، بينما وصل سعر الكيلوغرام للمستهلك إلى ما يراوح بين 8 و10 جنيهات.

وتوقع أحد تجار الخضروات في سوق مدينة السادس من اكتوبر، غرب العاصمة القاهرة، أن تستقر أسعار الطماطم عند الزيادة الجديدة حتى نهاية الشهر الحالي، مع إمكانية انخفاضها مع بداية الحصاد بعد هذه الفترة.
" وسائل إعلام مصرية"

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