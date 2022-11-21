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إقتصاد

هل تقلّص أوروبا اعتماداتها من الغاز الروسي؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 02:00
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قال ألكسندر أميراجيان الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية إن مصادر الطاقة المتجددة يمكنها تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي لكن تأثير ذلك سيظهر بعد سنوات.

وأضاف الخبير: "على خلفية أزمة الطاقة والتعقيدات في العلاقات مع روسيا، طرح الاتحاد الأوروبي خطة REPowerEU، التي تهدف إلى تقليص استيراد موارد الطاقة من روسيا بشكل كبير. وأحد مجالات العمل الثلاثة لهذه الخطة يتلخص في تسريع تطوير الطاقة المتجددة، والتي يجب أن تضمن أمن الطاقة وتخفيض أسعار الطاقة في نهاية المطاف في المنطقة. ولكن يجب أن يدرك الجميع، أن هذه الإجراءات لن يكون لها تأثير فوري، وستظهر نتائجها في أحسن الأحوال بعد عدة سنوات".
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ووفقا له، يتم التركيز في أوروبا بشكل رئيسي على تطوير الطاقة الشمسية، والتوسع في استخدام الميثان الحيوي وإنتاج واستهلاك الهيدروجين "الأخضر".

وقال: "يتم استخدام الغاز الطبيعي الروسي في الاتحاد الأوروبي ليس فقط لتوليد الكهرباء، بل وكمواد خام في الصناعة وكمصدر للتدفئة في المنازل. يمكن في نهاية المطاف خلال توليد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن الغاز الروسي إلى حد كبير بتطوير مصادر الطاقة المتجددة وأنواع أخرى من التوليد. ولكن الاستغناء عن الغاز الروسي في الصناعة، يتطلب تطوير إمدادات غاز بديلة للمنطقة (الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي) وتقليل الاستهلاك من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة"."نوفوستي"


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