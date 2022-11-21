الدولار يواصل تراجعه في السوق الموازية.. اليكم تسعيرته صباح اليوم

إفتتح سعر صرف دولار السوق الموازية صباح اليوم الإثنين على تسعيرة تراوحت ما بين 39600 و 39700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 39650 و39750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.