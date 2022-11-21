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إقتصاد

وسط صعود الدولار.. هذا ما سجله الذهب

Lebanon 24
21-11-2022 | 08:00
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هبطت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الاثنين بسبب ارتفاع الدولار في الوقت الذي ألقى فيه موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بظلاله على التوقعات بشأن الذهب الذي لا يدر عائدا.
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وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1739.31 دولارا للأونصة، بعد أن تراجع في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ العاشر من تشرين الثاني إلى 1738.35 دولارا.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1742 دولارا.

وقال المحلل جيوفاني ستاونوفو من "يو.بي.إس"، إن أحد المحركات الرئيسية لسعر الذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة كما أن الذهب يأخذ إشارات من ارتفاع مقبل للأسعار الأسمية بالإضافة إلى ارتفاع الدولار.

وانخفض الذهب 1.2% الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 14 تشرين الأول.

وارتفع الدولار 0.8% مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأميركي أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
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