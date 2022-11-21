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إقتصاد

المزيد من العقوبات على روسيا... هذا ما تسعى اليه أميريكا

Lebanon 24
21-11-2022 | 23:12
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن المسؤولين الأمريكيين يسافرون حول العالم ويهددون شركاء روسيا في محاولة لإجبارهم على فرض عقوبات على موسكو وضوابط تجارية.

وبحسب الصحيفة، فقد ازدادات الصادرات إلى روسيا بعد فترة من التراجع، الأمر الذي يدل على سوء تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا، لذلك من أجل تشديد العوائق المالية والتجارية، ترسل الولايات المتحدة مسؤولين إلى العواصم الأجنبية للضغط عليها.
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وجاء في الصحيفة: "مهمتهم هي تهديد السلطات والشركات بإجراءات عقابية، وجمع المعلومات حول الشبكات المشتبه في توريدها البضائع إلى روسيا".

وزعم مسؤولون غربيون كبار أن حملة العقوبات يقوضها تطبيق ضعيف يسمح بالأنشطة المالية والتجارية المحظورة التي تساعد الاقتصاد الروسي.

وصعد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا بعد إطلاق موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا وأدت العقوبات الغربية إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

ووفقا للرئيس الروسي فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، وأكد أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها."نوفوستي"


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