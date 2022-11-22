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إقتصاد

المزيد من الخسائر في أسعار النفط... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-11-2022 | 02:00
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عمقت أسعار النفط في تعاملات خسائرها، حيث هبط خام "برنت" بنحو 5% إلى دون 83 دولارا، للمرة الأولى منذ 27 سبتمبر 2022.

وبحلول الساعة 17:49 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 4.9% إلى 83.33 دولار للبرميل.
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وقبل ذلك بفترة وجيزة انخفضت العقود إلى دون مستوى 83 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ 27 سبتمبر 2022.

فيما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.71% إلى 76.36 دولار للبرميل وفقا لبيانات التداولات.

ويأتي التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب على الخام بسبب تزايد الإصابات بكورونا في الصين."RT + نوفوستي"


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