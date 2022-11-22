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إقتصاد
أطول صفقة غاز مسال في التاريخ... هذا ما أقدمت عليه قطر
Lebanon 24
22-11-2022
|
05:00
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أعلن رئيس مجلس إدارة قطر للطاقة سعد الكعبي اليوم الاثنين، أن الشركة وقعت اتفاقية بيع وشراء مدتها 27 عاما مع شركة "سينوبك" الصينية وهي الأطول في تاريخ صفقات الغاز الطبيعي المسال.
وقال الكعبي في مقابلة في الدوحة قبل وقت قصير من توقيع الصفقة، إن اليوم يعد علامة فارقة في أول اتفاقية بيع وشراء لمشروع حقل الشمال الشرقي فهي تبلغ 4 ملايين طن لمدة 27 عاما لشركة سينوبك الصينية.
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وأضاف المسؤول القطري أنها أكبر اتفاقية تجارية خاصة يتم توقيعها على الإطلاق في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال."رويترز"
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