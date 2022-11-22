الأكبر في التاريخ.. أغنى رجلين في العالم يخسران مليارات الدولارات!

يبدو ان سنة 2022 لم تكن جيدة بالنسبة للملياردير الأميركي ايلون ماسك على الرغم من اتمامه صفقة شراء شركة "تويتر"، فالأرقام تُشير إلى ان خسائر ثروته لعام 2022 تجاوزت مبلغ 100 مليار دولار مع انخفاض أسهم شركة "تسلا" إلى أدنى مستوى لها في عامين.

وأصبح صافي ما خسرته ثروة الملياردير الأغنى في العالم 100.5 مليار دولار هذا العام، وهذه أكبر خسارة لشخص في مؤشر الثروة.

ويقارن ذلك مع الرقم القياسي الذي حققه ماسك 340 مليار دولار منذ ما يزيد على عام.

وفي حال حساب الخسارة الإجمالية في ثروة ماسك من ذروتها فإن ذلك يعني محو 170 مليار دولار تقريباً، أي ما يزيد عن نصف ثروته.

وتشكل "تسلا" شركة صناعة السيارات الكهربائية، الجزء الأكبر من ثروته والتي تكافح مع القيود المتزايدة المتعلقة بـ"كوفيد" في الصين، أكبر سوق لها خارج الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة أخيرا، عن سحب أكثر من 300 ألف سيارة بسبب عيب في المصابيح الخلفية، كما تتعامل أيضاً مع أزمات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف المواد الخام.

علماً ان أسهم "تسلا" انخفضت أمس الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ تشرين الثاني 2020، حيث هبطت بنسبة 52% هذا العام.

ولكن على الرغم من ذلك لا يزال ماسك أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 169.8 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وبيزوس يخسر أيضا مليارات

من جهة أخرى، تعرّض سهم "أمازون" لتراجعات حادة منذ بداية العام وصلت إلى حوالي 43 بالمئة وتدحرجت معها القيمة السوقية للشركة والتي تراجعت بما يعادل 1 تريليون دولار من أعلى مستوى سجلته في شهر تموز من عام 2021 أي خسرت نحو تريليون دولار في 16 شهرا لتصبح أول شركة مدرجة في العالم تخسر هذا المبلغ من قيمتها السوقية.

وهبطت القيمة السوقية لشركة "أمازون" دون مستوى 1 تريليون دولار، رغم أنها اقتربت مرة جديدة من هذا الحاجز.

هذا من ناحية الشركة وحركة السهم أما بالنسبة لمؤسس "امازون" جيف بيزوس فقد تأثر بقوة من خلال ثروته إذ خسر 75 مليار دولار منذ بداية العام حسب مؤشر المليارديرات التابع لـ "بلومبيرغ".

وأيضا كانت هناك خسارة هائلة لطليقته ماكينزي سكوت التي فقدت 35 مليار دولار من ثروتها هي الأخرى والسبب تركيز ثروتهما على سهم "أمازون".