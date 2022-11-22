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إقتصاد

الأسهم الأوروبية تصعد مدفوعة بتعافي النفط وأسهم التعدين

Lebanon 24
22-11-2022 | 13:00
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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مدعومة بانتعاش أسهم قطاع السلع بعد هبوطها في الجلسة السابقة في وقت يدرس المستثمرون إشارات متضاربة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بشأن موقفهم إزاء أسعار الفائدة.
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وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، مقترباً من أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين.

وقفزت أسهم الطاقة أكثر من 3%، متجهة إلى تعويض كل الخسائر التي تكبدتها أمس الاثنين، في وقت ارتفعت أسعار النفط الخام بعد أن نفى وزير الطاقة السعودي تقريراً يشير إلى أن مجموعة أوبك+ تدرس زيادة الإنتاج.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان، أيد رفع أسعار الفائدة على الودائع 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع التالي لتحديد سعر الفائدة في ديسمبر.
المصدر: العربية
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