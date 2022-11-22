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إقتصاد

ما جديد سعر الدولار واليورو؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 08:20
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استقر سعر الدولار الثلاثاء بعد ارتفاعه أمس، إذ يُقبل المستثمرون على عملة الملاذ الآمن في ظل المخاوف من تزايد إصابات كورونا في الصين، بينما تتعرض عملة بتكوين لضغط بعد مخاوف مرتبطة بتداعيات انهيار منصة العملات المشفرة (إف.تي.إكس).
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وصعد اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.0258 دولار بعد هبوطه 0.8 بالمئة الاثنين، فيما زاد الجنيه الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.1838 دولار.
 

وقال جوزيف كابورسو رئيس الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي "ما يحدث في الصين سيكون هو المحرك الرئيسي. يبدو أن هناك بعض القيود المتزايدة على حركة الأفراد، وأعتقد أنه سيكون لهذا حتما تداعيات اقتصادية".



(سكاي نيوز)
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